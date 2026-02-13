フジテレビが制作する連続ドラマ『不倫禁止』が、TVerオリジナルコンテンツとして3月13日24時より全8話一挙配信されることが決定した。

本作は、フェイクドキュメンタリー『放送禁止』シリーズの仕掛け人である長江俊和が脚本・総合演出を務め、チャンネル登録者数108万人を誇るYouTuberグループ「だいにぐるーぷ」のリーダー・岩田涼太が監督を務めるコラボレーション作品。『放送禁止』で培ったフェイクドキュメンタリーの手法と、「だいにぐるーぷ」の特徴である緻密な構成や没入感のある映像技術を掛け合わせ、従来の放送コンテンツとは異なる視点のドラマを作り上げる。

主人公は、「不倫を絶対に許さない」と公言するYouTuberのユーリ。仲間とともにリスナーからの依頼を受け、浮気をされた依頼者の怒りや悲しみを代弁し、不倫を行う配偶者とその相手を糾弾する「不倫禁止」チャンネルを運営している。物語は、不倫の当事者ではなく、そこから一歩引いた視点で描かれ、隠しカメラ風の映像などを効果的に取り入れることで、主人公たちと共にターゲットを追っているかのような感覚を味わえる構成となっている。

主人公のユーリを演じるのは、『魔進戦隊キラメイジャー』（テレビ朝日系）で主演を務めた小宮璃央。ユーリの仲間で元ホストのれっど役には、『仮面ライダーエグゼイド』（テレビ朝日系）の瀬戸利樹が決定した。小宮は本作について「私刑という形で“正義”を執行していくユーリという役柄にも、言葉では言い表せない魅力を感じました」とコメント。瀬戸は「自身でカメラを持って実際の画を撮影するといった試みにも新鮮さを感じました」と撮影を振り返っている。

コメント●小宮璃央（ユーリ役）この企画を伺ったとき、まず“とても攻めた作品だな”という印象を受けました。不倫という、法律では裁ききれないテーマに真正面から切り込んでいく点に強く惹かれましたし、私刑という形で“正義”を執行していくユーリという役柄にも、言葉では言い表せない魅力を感じました。観る側にも演じる側にも、簡単には答えが出ない問いを突きつける作品になると感じ、ワクワクしました。まるで誰かの日常をのぞいているかのようなカメラ配置や、自分自身でカメラを持ち“罪を裁きに行く”という設定は非常に新鮮で、役としてだけでなく、一人の人間としてその場に生きている感覚がありました。ユーリとして過ごす時間は、まるで本当にYouTuberとして活動しているかのようで、演じながら自然と高揚感や楽しさが湧き上がってきたのを覚えています。

●瀬戸利樹（れっど役）まずYouTuberの方との企画と伺って、今までに無く斬新で面白そうな作品になるんじゃないかなと思いました。自身でカメラを持って実際の画を撮影するといった試みにも新鮮さを感じました。カメラを持ちながら演技をするのはもちろん初めてで、不思議な感覚でした。それと同時にいつも当たり前にスタッフさんがやってくださっているお仕事に対して、よりリスペクトを感じる事ができた時間でした。不倫を成敗していく物語になっていきますが、観てくださる視聴者の皆さまにとっても、今までのドラマとはまた違った、新しい感覚を抱くことができる時間になると思いますので、是非ご期待ください！

（文＝リアルサウンド編集部）