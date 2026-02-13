【バレンタイン・トラブル！】「旦那さんに手作りチョコあげる！」はい？＜第7話＞#ママスタショート
バレンタインと聞いて、ワクワク・ドキドキな人もいれば、何やら胸がザワつく……なんて人も。友チョコ・義理チョコ・本命（？）チョコ。まさかの“疑惑”も緊急発生！？ 甘いはずの日に起こった、リアルなバレンタイン・トラブルをのぞいてみましょう。
今回は、ママ友とバレンタインの話をしていたことから起こった一件です。
毎年旦那さんへのバレンタインのチョコはどうしているのかと聞かれたママ。いつも購入していると話すと「手作りしないの？」と聞かれ、正直に「しないしない！ お菓子作り得意じゃないし」と答えたのが運の尽き！？
ママ友「買わなくていいよ！ 手作りチョコ、私が旦那さんにあげるから！」
……ドユコト？
ママ友はお菓子作りがかなり得意なのだそう。そして「バレンタインはやっぱり手作りチョコでしょ、だから私が作る！」というのです。いやいや、さっぱり意味がわかりません。会ったこともない、よその旦那に手作りチョコを作るとか、重いというか正直気持ちわ……（以下略）。誰かこの謎を解いて〜！
甘い？ 苦い？ みなさんにもヒミツのバレンタイン・トラブルはありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
