10年以上キッチンカーで営業してきた人気のたこ焼き店「たこ本舗」が、長年の夢だった大須に2024年、待望の実店舗をオープンしました。



ふわふわの生地に、極限までトロトロの中身。ふっくらと焼き上げる“たこ焼き”には、とんこつスープを練り込み、さらに山芋を加えることで、生地そのものにしっかりとした旨味を持たせています。



定番は【ソースマヨ】と、あっさり味の【しょうゆマヨ】。さらに、ここでしか味わえない個性派メニューも充実しています。





一番人気で看板メニューの【ねぎ柚子ダレ胡椒マヨ】は、たこ焼きを塩・コショウ・ごま油で味付けし、ネギとオリジナルの柚子胡椒マヨをトッピング。口に入れた瞬間にすべてが調和する絶妙なバランスが魅力です。お酒との相性も抜群で、クセになる味わいにリピーターが続出。辛いもの好きには【激辛ねぎダレ柚子胡椒マヨ】も用意されています。続いて人気なのが【ねぎ醤油わさびマヨ】。醤油ベースでさっぱりと仕上げながら、ネギとオリジナルのわさびマヨが加わることで、マイルドなコクとピリッとした辛味がアクセントになります。女性に人気なのは【ねぎダレチーズマヨ】。濃厚なチーズのコクとネギのさっぱり感が絶妙にマッチした一品です。トッピングに使うネギはすべて国産。辛味を抑えるよう店内で丁寧に仕込みをしているため、ネギが苦手な人でも食べやすいと評判です。このほか、食べ歩きにぴったりの「たこせん」や、ホタテ・ゲソ・エビを串焼きにして特製ソースで仕上げた「海鮮串」もラインナップ。原点であるキッチンカーも引き続き稼働中。愛知県を中心に全国各地のイベントへ出店しており、さまざまな場所で同じ味を楽しめます。＜たこ焼きメニュー＞【ソースマヨ】【しょうゆマヨ】（各650円）【ねぎダレ柚子胡椒マヨ】【ねぎダレチーズマヨ】【ねぎ醤油わさびマヨ】（各750円）【激辛ねぎダレ柚子胡椒マヨ】（800円）【たこせん】（350円）【ホタテ串】【ゲソ串】【たこせん炙りチーズ】（各400円）【生ビール】（600円）【ハイボール】（500円）など※2025年12月9日時点の情報です