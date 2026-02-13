音楽と香りが織りなす15分間…サウナが舞台の「アラビアンナイト」 サウナの常識を覆す「ミュージカル熱波」を体験
サウナの中でミュージカル。三重県いなべ市の温浴施設で始まった前代未聞のイベントが話題に。熱波師の迫真の演技と香り、音楽が融合し、観客を物語の世界へ引き込みます。
■入浴客を「アラビアンナイト」の世界へ誘う
三重県いなべ市にある温浴施設「おふろcafeあげき温泉」。アルカリ性の天然温泉が体を癒してくれるこの施設で、2026年2月から始まったのが、サウナミュージカル「アラビアンナイト」です
客：
「ミュージカル調は初めてかも」
別の客：
「アラジンとかディズニーとか物語が好きなのでよかったです」
迫真の演技に、客たちもすっかり魅了されています。こだわりの1つが、サウナストーンにかけるアロマ水。物語の場面に合わせ、エキゾチックな香りを演出します。
客：
「スパイスの香りもよかったです」
熱波師：
「シーンごとに香りをチョイスして、アラビアンナイトの異国感を出しています」
別の熱波師：
「アラジンやジンの心情を表すような香りを表現しています」
さらに、場面ごとに衣装や音楽もチェンジ。熱波を届けながら、客を「アラビアンナイト」の世界へと引き込みます。
■フィナーレのタオルパフォーマンス
クライマックスは、迫力あるタオルパフォーマンス。会場が一体になったところで、約15分の演目が終了です。
客：
「サウナの中のみんなと共有する楽しさはあります」
別の客：
「砂漠の場面では砂漠に、宮殿の場面では宮殿にいる感じがしてよかったです」
熱波師：
「スモークの出し方など、細かい演出をブラッシュアップしながら続けていきたいです」
サウナの常識を覆す、新感覚エンターテインメントが、いなべから広がり始めています。
2026年2月6日放送