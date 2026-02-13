愛知県蒲郡市のラグーナテンボスで、この冬人気を集めているのが、魚太郎のカキ食べ放題と直径57cmの巨大ブイヤベース。閑散期を打破しようと始めた冬季限定の豪快プランに、新たな客層が訪れています。

■人気のカキ食べ放題





ラグーナテンボス内にある、知多半島の鮮魚店「魚太郎」が営むバーベキュー場で人気を呼んでいるのが、「牡蠣食べ放題DX浜焼きセット」（6000円）です。

客：

「もう30～40個くらいは食べました」

別の客：

「今日はカキがメイン。食べ応えがあって、たくさん食べています」

2026年の冬から始まった新プラン「牡蠣の食べ放題」。



魚太郎の担当者：

「冬になるとバーベキュー場は閑散期に入ります。冬といえばカキ小屋なので、カキの食べ放題プランを始めました」



おすすめはカキのガンガン焼き。缶に入れて蒸し焼きにするため、初心者でも焦がすことなく楽しめます。このプランを始めたところ、予想の倍以上の来客があったといいます。

客：

「ここのバーベキューは初めてです」

別の客：

「初めてきました。バーベキューの煙で温かく、みんなとワイワイできるのでいい」



カキの食べ放題をきっかけに、新しい客層も増えているようです。

■直径57cmの巨大ブイヤベース





そして、今年始まったもう1つのプランが「豪快大鍋ブイヤベース」（1人3300円＋入場料・大人1000円）です。

直径57cmの巨大な鍋に、ブロッコリーなどの冬野菜、海老やホタテなどの魚介類、さらに大きな魚を丸々1尾入れ、魚介出汁のトマトスープを注げば完成です。

魚太郎の担当者：

「我が社の忘年会で作ってみたら、おいしく楽しめたので、これは提供しなければと」



客：

「具材が大きくて、食べ応えも見応えもある」

締めには米とチーズを加えてリゾットに。最後の一滴まで楽しめます。



冬季限定のカキ食べ放題と巨大ブイヤベースは、2026年2月末まで楽しめます。



2026年2月10日放送