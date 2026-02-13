超ディープフェースでミスに強い“セミ中尺”、キャスコ『9/9 STRAP』パターが3月13日デビュー
キャスコから、新作パターのアナウンス。「目指せハーフ9パット！をコンセプトとする9/9パターシリーズから体とクラブの一体化によりストロークと転がりが安定する新モデル『9/9 STRAP』パターを3月13日より発売いたします」と、同社広報。
【画像】ボールと比較すると、こんなにもディープフェース！
今回の目玉は、日本人の体型に合わせて計算された【36?のセミ中尺】だ。一般的なパターより長く、重く設計されたこのモデルは、アドレスからストロークまで無理のないフォームを自然にキープさせる。まさに「ストラップ」で体とクラブを固定したかのような安定感をもたらし、重圧のかかる場面で出やすい手首の余計な動きを物理的に封じ込めるのが大きな特徴だ。
ヘッドにもキャスコらしい工夫が。一般的なパターよりフェースが4.5〜5mm程高い「ハイヘックスフェース」を採用し、打点が上下にバラついても安定した転がりを約束する。さらに、厚さ6.5mmの厚肉ジュラルミン製インサートで繊細なタッチを出しやすい上質な打感も実現した。 総重量は一般的なパターの約1.25倍に相当する610gで、この重さで大きな慣性モーメントを生み出し、ミスヒットに左右されない直進性も発揮。ヘッドタイプは「マレット」と「ホーン」の2形状に、それぞれ「センター」と「ヒール」のネックを組み合わせた全4種を用意し、税込価格は各55,000円。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
