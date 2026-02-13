ティアラ装着、三浦桃香の誕生日を友人が笑顔で祝福 27歳だけど「28」のバルーンは……
ティーチィングプロA級の三浦桃香が自身のインスタグラムを更新。2月12日に誕生日を迎えたこと、そして仲良しの友人たちからお祝いされたことを嬉しそうに投稿した。
【写真】「28」のバルーンを見つめる三浦桃香の視線が冷たい？
「皆様のおかげで素敵な誕生日になりました」「感謝です」と記すと、頭にはティアラをつけ、肩には金のタスキを掛けると、愛犬と一緒に撮った写真があしらわれた特製ケーキを手にしたり、友人2人に挟まれて楽しそうに笑顔を浮かべたりする写真を公開した。また部屋には「HAPPY BIRTHDAY」のバルーンが飾られ、「MOMO」と書かれたキューブが積み上げられるなど、祝福ムードにあふれていた。そして三浦は「28」の大きなバルーンを手にしているが、「8」の数字をちょっとけげんな表情で見つめている。そういえばケーキにも「28」の数字が大きく飾られていた。三浦は気持ちよく祝福を受けていたものの、投稿の最後に一言。「※27歳です 笑」と致命的な年齢間違いをきっぱりと訂正していた。この指摘を見て、誕生日をお祝いした友人は「来年も28のケーキオーダーするね!!!!」とコメント。もう1人の友人も「1番大事なポイントなのよ笑笑」と笑っていたが、三浦は「次29来たら許さないかも」と返答。こんなやりとりからも3人の仲の良さが伝わってきた。またファンからは「誕生日おめでとう！」「素敵な一年になりますように」との祝福が殺到していた。
