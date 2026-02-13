ミンウ・リーが謎の未発表マレットを投入！その名はオデッセイ『TRTL』
＜AT＆Tペブルビーチ・プロアマ 初日◇12日◇ペブルビーチGL（6989ヤード・パー72）、スパイグラスヒルGC（7071ヤード・パー72）◇カリフォルニア州＞
【画像】4つのソールウェイトが付いた、キャスコの『TURTLE』に似ている？
名門ペブルビーチで行われるシグニチャー大会の初日は、久常涼が「62」の首位発進を決めた。松山英樹と同じ「67」のトータル5アンダー発進となったのが、新パターを投入したばかりのミンウ・リー（オーストラリア）だ。見慣れぬ未発表マレットでまずまずのスタートを決めた。先週まで、オデッセイ『JAILBIRD 380』というセンターシャフトマレットを使っていたが、今回投入したのもオデッセイのマレット型。以前の高MOIマレット『TEN』にも近い顔つきにも見えるが、ソールと後方に全く新しい『TRTL』の刻印が確認できる。
また、リーはこれまで『マイクロヒンジインサート』を使用してきたが、今回の未発表の『TRTL』パターには現行の『Ai-DUAL』とは異なる色の『Ai-DUALインサート』が入っているよう。 キャロウェイに問い合わせると「モノの詳細はコメントはできません」と言いつつ、その存在は認めた。「たしかに、ミンウーは今週のAT&Tプロアマで新しいパターを投入しており、テストして即気に入って投入したとのことです」（キャロウェイ広報）
昔、キャロウェイに『TUTTLE』や『TUTTLE II』、オデッセイで『ストロークラボTUTTLE FLOW』もあったが、はたして『TRTL』との綴りは『TURTLE（カメ）』の略か、過去作の再来か。ソールの4つのウェイトがキャスコ『9/9 DELTA-FACE Turtle』にも似て見えるが、詳細について続報が入り次第お伝えする。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
