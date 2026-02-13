スタバ、SAKURAシーズンの限定グッズ＆フードを一挙公開「全部可愛すぎて選べない」「売りきれそうな予感…」
スターバックスは、18日から桜をモチーフにした春デザインの限定グッズと限定フードを発売する。公式Xが12日に更新され、ラインナップが一挙公開された。
【写真】「全部可愛すぎて選べない」スタバのSAKURAシーズン限定グッズ＆フード一覧
投稿では、新登場するグッズとフードが一覧で掲載された画像2枚をアップ。タンブラーやマグカップなどの定番アイテムから、リングノートやメッセージギフトなど、種類豊富なラインナップとなっており、どれも桜柄がふんだんにあしらわれた春らしさを感じる華やかなデザインになっている。
公式Xは「桜の繊細な印象と上品なきらめき感に、春の訪れが一層待ち遠しくなるデザインのグッズたちが登場です 春の訪れを知らせる、この季節ならではのフードも」と紹介した。
コメント欄には、「美味しそう〜！」「華やか素敵ですねぇ」「今年も全部可愛すぎて選べない…」「売りきれそうな予感…」「発売日が楽しみすぎる」といった発売を待ちわびるファンからの声が多く寄せられた一方で、「え?!?さくらシフォンがない!!（悲）」「さくらシフォンケーキがない…だと…」「ショックで立ち直れない」と、例年このシーズンに発売されていた「さくらシフォンケーキ」の記載がないことに反応するファンの声も多く見られた。
【写真】「全部可愛すぎて選べない」スタバのSAKURAシーズン限定グッズ＆フード一覧
投稿では、新登場するグッズとフードが一覧で掲載された画像2枚をアップ。タンブラーやマグカップなどの定番アイテムから、リングノートやメッセージギフトなど、種類豊富なラインナップとなっており、どれも桜柄がふんだんにあしらわれた春らしさを感じる華やかなデザインになっている。
コメント欄には、「美味しそう〜！」「華やか素敵ですねぇ」「今年も全部可愛すぎて選べない…」「売りきれそうな予感…」「発売日が楽しみすぎる」といった発売を待ちわびるファンからの声が多く寄せられた一方で、「え?!?さくらシフォンがない!!（悲）」「さくらシフォンケーキがない…だと…」「ショックで立ち直れない」と、例年このシーズンに発売されていた「さくらシフォンケーキ」の記載がないことに反応するファンの声も多く見られた。