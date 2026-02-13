BTS・ジョングク、「ウブロ」アンバサダー就任 “完璧なビジュアル”に世界中から反響「爆イケすぎ」「更にシュッとした感じ」
韓国の7人組グループ・BTSのJung Kook（ジョングク／28）が12日、「ウブロ（HUBLOT）」のグローバルブランドアンバサダーに就任。公式インスタグラムに腕時計を着用したビジュアル画像・動画が公開され、世界中から反響が集まっている。
【写真】「はちゃめちゃにかっこいい！」世界中のファンが歓喜した、ジョングクの洗練された“ウブロショット”
投稿では、シックな衣装に身を包み見下すような目線でカメラを見つめたショットが公開されており、ワイルドでいてどこか洗練された手元には、静かに腕時計が存在感を放っていた。
動画では、上下白の洗練されたスタイルで静かにたたずむジョングクの姿から始まる。ターンとともにシーンが切り替わると、複数のジョングクが現れ、まるで時間を追いかけ、あるいは追われているかのような緊迫感のある世界へと引き込まれていく。さらに衣装が変わり、走り抜ける姿が映し出され、スピードと躍動感が加速する。ジョングクの圧倒的な存在感と迫力が際立つプロモーション動画となっている。
ジョングクのグローバルブランドアンバサダー就任に、SNSでは「絶妙な加減で男らしさを織り交ぜてきたのすごい」「本当に本当に爆イケすぎて本当いいかげんにしてほしい」「どんだけビジュいいんですか」「はちゃめちゃにかっこいい！」「すご過ぎる、かっこよすぎる さすが！我らがジョングク」「スタイリングも相まって更にシュッとした感じがする」と、ファンから歓喜のコメントが集まり、大いに盛り上がりを見せた。
