「ぜんぜん知らねえな、オレ」大竹まことが近頃のお笑いタレントをまるで知らなかった
お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。2月13日の放送では、お笑いコンビ『カゲヤマ』を招き、金曜パートナーのはるな愛とともに話を聞いた。
益田康平・タバやん。「どうも～、よろしくお願いします。『カゲヤマ』です」
大竹「コンビ組んで何年だって？」
益田「17年です」
大竹「…感動した！！」
はるな「はやい！」
益田「怒られるのかと思った」
はるな「益田さんがね、もうすごい緊張してるのよ。入ってくる時も、はあ～、みたいなねえ。（大竹に会うのは）初めてですか？」
益田「2回目です」
大竹「なんで緊張すんだ、2回目で」
益田「いや～やっぱ緊張感が」
はるな「タバやん。さんは全然緊張してない感じですね」
タバやん。「いやいや緊張してます」
はるな「ほんとに？」
タバやん。「（自分に）緊張しろよ！ 失礼だぞ！」
はるな（笑）
益田「たぶん2年ぶりぐらいに出させていただいて。ありがとうございます」
大竹「2年前に来たぐらいから、結構人気が出てきたみたいな感じかな」
益田「そう～…人気かどうか、あれですけど、まあ、なんとか仕事はさせていただいてます」
大竹「同じぐらいの“同期”って言ったらいいのかな。結構売れている人たちは誰がいるわけ？」
タバやん。「まあ、一番わかりやすいのだと『EXIT』の、りんたろー。」
大竹「おお～！ むちゃくちゃ売れてるじゃん」
はるな「りんたろー。だけなんだ、2人いるけど」
益田「かねちーは後輩ですね」
タバやん。「あとは山添、『相席スタート』の山添」
大竹「あ～、知らない」
タバやん。「『ネルソンズ』」
大竹「ああ、知らね」
タバやん。「もう、みんな知らないかもしれない。あとは」
益田「『ダイタク』とか」
大竹「知らね」
益田「双子の漫才師」
大竹「え～、そんなんなってんの？ ぜんぜん知らねえな、オレ」