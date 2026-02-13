文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中のコラム「ちょちょらにまなぶ らくごのブンカ」。1000以上の落語コンテンツが月額550円で聴き放題のお得なサービス「らくごのブンカ」も、是非チェックしてほしい。（登録初月無料）

▼メルマガ登録はこちら▼

―2月13日（金）配信分―

皆さ～ん、こんちょちょらー！

2月に入って寒い日がまだまだ続いてますねぇ

らくごのブンカを家でぬくぬくと楽しむには

良い季節でもあるかもしれません！

今月、最新配信として「第73回三田落語会」より

昼席から

瀧川鯉昇「質屋蔵」「茶の湯」

春風亭一花「洒落小町」「三枚起請」

夜席から

入船亭扇遊「厩火事」「突き落とし」

春風亭一蔵「竹の水仙」「鷺とり」

の4席が絶賛配信中です！！

ぜひぜひチェックしてみてください★

ちょちょらのブンカ、2月は文吾×ぽん太でお届け中です！

こちらも併せてよろしくお願いいたします。

ちょちょら組の4人を生で体感できる本公演「ちょちょら組#27」が明後日2月15日に開催です！

会場は、梶原いろは亭になります。

本公演では配信もやっておりますので

詳しくは、ちょちょら組のX(旧Twitter)「@chochora_gumi」をチェックしてください！

らくごのブンカの配信情報は、

らくごのブンカのX(旧Twitter)「@rakugo_joqr」でもチェックしてくださ～い！