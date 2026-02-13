【らくごのブンカ】明後日！生ちょちょら！！
文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中のコラム「ちょちょらにまなぶ らくごのブンカ」。1000以上の落語コンテンツが月額550円で聴き放題のお得なサービス「らくごのブンカ」も、是非チェックしてほしい。（登録初月無料）
―2月13日（金）配信分―
皆さ～ん、こんちょちょらー！
2月に入って寒い日がまだまだ続いてますねぇ
らくごのブンカを家でぬくぬくと楽しむには
良い季節でもあるかもしれません！
今月、最新配信として「第73回三田落語会」より
昼席から
瀧川鯉昇「質屋蔵」「茶の湯」
春風亭一花「洒落小町」「三枚起請」
夜席から
入船亭扇遊「厩火事」「突き落とし」
春風亭一蔵「竹の水仙」「鷺とり」
の4席が絶賛配信中です！！
ぜひぜひチェックしてみてください★
ちょちょらのブンカ、2月は文吾×ぽん太でお届け中です！
こちらも併せてよろしくお願いいたします。
ちょちょら組の4人を生で体感できる本公演「ちょちょら組#27」が明後日2月15日に開催です！
会場は、梶原いろは亭になります。
本公演では配信もやっておりますので
詳しくは、ちょちょら組のX(旧Twitter)「@chochora_gumi」をチェックしてください！
らくごのブンカの配信情報は、
らくごのブンカのX(旧Twitter)「@rakugo_joqr」でもチェックしてくださ～い！