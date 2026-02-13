文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中の「佳子・純子のお天気気象転結」。気象予報士の伊藤佳子記者・鈴木純子アナウンサーが、毎日にちょっと役立つお天気情報をお届けしている。この記事では全文をご紹介。

▼2月13日配信号 担当

鈴木純子

2月8日日曜日は全国的に大雪となり、関東もまとまった雪となりました。

気象庁によりますと、東京都心と横浜、千葉で積雪5センチを観測。さいたまでは6センチ、宇都宮では15センチの積雪となりました。一時大雪警報や注意報が出ましたし、衆議院選挙の投票日でしたのでご苦労された方が多かったと思います。

私は夕方から選挙特番のため出勤。都心は路面の雪がとけていたのでホッとしました。

実は6日金曜日の朝に首に鈍い痛みが走り、首から背中にかけての違和感を感じています。これが噂のぎっくり腰ならぬぎっくり背中なのかと思っていますが、私の場合はぎっくり首かもしれません。

こんな状態のときに雪で滑って転んだら、もうアウトです。路面凍結などに細心の注意を払って歩きました。

週末は寒さが緩む見込みですが、体調管理には引き続きご注意くださいね。

選挙特番をお聴きいただいた皆様、有難うございました。

我らが「アップデート」の長野智子さんは各政党の党首や幹部にくらいついて質問をしていました。まだタイムフリーでお聴きになれますので、良かったら是非radikoでお聴きになってみてください。

また番組終了後の24時から25時までは、文化放送の有料配信サイトＱｌｏｖｅＲ（クローバー）で超ホンネトークを繰り広げているのでこちらも是非。

特番に登場した大竹まことさん、長野智子さん、青木理さん常井健一さんに加えて吉田照美さん金子勝さん鈴木エイトさんも登場。ＴＢＳの番組とのクロストークもあります。

私も観て、思わず声を上げてしまうほど見ごたえがありました。金子勝さんの革ジャン姿と今回の選挙結果を受けての鋭いコメントも聞き逃せません。

税込550円で2月16日月曜日23時59分までアーカイブ視聴が出来ますよ。詳しくば文化放送のホームページをご覧ください。



△Forbes JAPAN 執行役員 Web編集長 谷本有香さん

さて、前回「長野智子アップデート」1月26日月曜日にご出演くださったForbes JAPAN 執行役員 Web編集長の谷本有香さんのことを書きました。

アップデートコラムでは谷本さんが取材した静岡県三島市の蒸留所Whiskey&Co（ウィスキー＆コー）のお話をしていただいたのですが、その後、嬉しいことがありました。放送後、三島のWhiskey&Coから谷本さんに「もしかしてラジオで話してくださったのですか？午後からフォロワーが増え、かつ問い合わせが鳴りやまず」と連絡があったのだそうです。

地域の皆さんが小躍りして喜んだと伺って我々も嬉しくなりました。地域の色んな場所にウィスキーを保管して、地域の皆さんを始め、世界各地にファンを増やしていこうという取り組み。気になった方は是非チェックしてみてくださいね。

Whiskey & Co.株式会社（ウイスキーアンドコーカブシキガイシャ）



△2月10日火曜日、武田砂鉄さんがゴールデンラジオに駆け込む瞬間

2月は火曜と木曜に「大竹まことゴールデンラジオ」に出演しています。

砂山圭大郎アナウンサーがミラノ・コルティナオリンピックに派遣されているためです。10日は武田砂鉄さんが「ラジオマガジン」から「ゴールデンラジオ」に飛び込んでくる瞬間を生で見て感激しました。

いつもとちょっとだけ違う「ゴールデンラジオ」も楽しんでいただけたらと思います。

気象予報士 鈴木 純子