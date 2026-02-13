乃木坂46岡本姫奈、同期メンバーから“本命”バレンタインもらう「やりとりが可愛すぎる」「笑顔が輝いてる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/13】乃木坂46の岡本姫奈が2月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。乃木坂46で同じく5期生の一ノ瀬美空からもらったバレンタインのプレゼントを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】22歳乃木坂「破壊力すごすぎる」本命バレンタインを渡してきた同期メンバー
岡本は「バレンタインくれた 可愛い 嬉しい」「でもみんなに本命って言ってた」とつづり、一ノ瀬からの贈り物であるギフトバッグの写真を投稿。写真には、一ノ瀬が両手でハートマークを作りながら満面の笑みを浮かべる姿も収められており、同期メンバー同士の仲睦まじいやりとりを披露している。
この投稿には「やりとりが可愛すぎる」「みんな本命ってさすがアイドル」「みーきゅんのハート、破壊力すごすぎる」「笑顔が輝いてる」「メンバー同士のやりとり見れるのめっちゃ嬉しい」「最高のバレンタインエピソード」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆岡本姫奈、一ノ瀬美空からのバレンタイン披露
◆岡本姫奈の投稿に反響
