Snow Man佐久間大介「non-no」特別版表紙に初登場 阿部亮平らとの初詣・小学校時代のダンスエピソード…39個の質問に回答
【モデルプレス＝2026/02/13】Snow Manの佐久間大介が、雑誌「non-no」4月号（集英社／2月20日発売）特別版の表紙に初登場。人生で初めて人前で踊った場面など、佐久間のパーソナルを深堀りする39個の質問に答えている。
【写真】スノ佐久間、美脚＆ウエスト披露のミニスカコスプレ
4月号特別版表紙に佐久間が初登場。素顔に迫る言葉と、躍動感のある写真を8ページにわたって掲載。3月6日公開予定の主演映画「スペシャルズ」についても語るなど、見ごたえたっぷりの特集となっている。
また、特集ページ「佐久間大介に近づく39words」では“さっくん”というニックネームにちなみ、佐久間のパーソナルを深堀りする39個の質問に回答。今朝、目覚めて最初に発した一言は愛猫のツナ＆シャチに向けた「ごはん〜」。人生で初めて人前で踊ったのは、小学生時代のダンスの発表会。2026年最初の外出は阿部亮平＆親友との初詣…。さらに、通常版、特別版ともに佐久間の厚紙ピンナップ（両A面仕様）のとじ込み付録がつく。なお、同雑誌4月号の通常版表紙は日向坂46の小坂菜緒が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】スノ佐久間、美脚＆ウエスト披露のミニスカコスプレ
◆佐久間大介「non-no」4月号特別版の表紙に登場
4月号特別版表紙に佐久間が初登場。素顔に迫る言葉と、躍動感のある写真を8ページにわたって掲載。3月6日公開予定の主演映画「スペシャルズ」についても語るなど、見ごたえたっぷりの特集となっている。
◆佐久間大介、今朝目覚めて最初に発した一言は？
また、特集ページ「佐久間大介に近づく39words」では“さっくん”というニックネームにちなみ、佐久間のパーソナルを深堀りする39個の質問に回答。今朝、目覚めて最初に発した一言は愛猫のツナ＆シャチに向けた「ごはん〜」。人生で初めて人前で踊ったのは、小学生時代のダンスの発表会。2026年最初の外出は阿部亮平＆親友との初詣…。さらに、通常版、特別版ともに佐久間の厚紙ピンナップ（両A面仕様）のとじ込み付録がつく。なお、同雑誌4月号の通常版表紙は日向坂46の小坂菜緒が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】