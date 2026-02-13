日向坂46小坂菜緒、専属モデル加入約1年で「non-no」初表紙 刺激的だった1年＆グループへの思い語る「後輩に手を差し伸べられる存在に」
【モデルプレス＝2026/02/13】日向坂46の小坂菜緒が、2月20日発売の雑誌「non-no」4月号（集英社／以下、ノンノ）通常版の表紙に初登場。ノンノ専属モデルになってからの刺激的な1年やグループへの思いを語っている。
【写真】日向坂46小坂菜緒、圧巻の着こなし披露
ノンノ専属モデルになって約1年を迎えた小坂が今回、初めて表紙を飾る。クラシカルなドット柄のブラウスをまとい、柔らかな笑顔を見せた1枚に仕上がった。巻頭のカバーガール特集では「こさかなの初あつめ」と題し、「シネマヒロインメイク」、「香水作り」、「ショートボブ」など、本人のリスエストを基に、7つの新しいことに挑戦。見たことのないこさかな（小坂）の一面が見られる。
また、インタビューではノンノ専属モデルになってからの刺激的だった1年を回顧。日向坂46については「グループでは一番上の代に。後輩に手を差し伸べられる存在になりたい」と語った。なお、同雑誌4月号の特別版表紙はSnow Manの佐久間大介が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】日向坂46小坂菜緒、圧巻の着こなし披露
◆小坂菜緒「non-no」表紙に初登場
ノンノ専属モデルになって約1年を迎えた小坂が今回、初めて表紙を飾る。クラシカルなドット柄のブラウスをまとい、柔らかな笑顔を見せた1枚に仕上がった。巻頭のカバーガール特集では「こさかなの初あつめ」と題し、「シネマヒロインメイク」、「香水作り」、「ショートボブ」など、本人のリスエストを基に、7つの新しいことに挑戦。見たことのないこさかな（小坂）の一面が見られる。
◆小坂菜緒、ノンノ専属モデルになってからの1年を回顧
また、インタビューではノンノ専属モデルになってからの刺激的だった1年を回顧。日向坂46については「グループでは一番上の代に。後輩に手を差し伸べられる存在になりたい」と語った。なお、同雑誌4月号の特別版表紙はSnow Manの佐久間大介が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】