2026年2月12日のトークバラエティー番組「トークィーンズ」（フジテレビ系）は人気ダンスボーカルグループMAZZELのメンバー3人を迎え、20代の恋愛観について話し合った。

NAOYA「中途半端な『好き』では付き合わない」

MAZZELは8人のボーイズダンスボーカルグループで、番組にはNAOYAさん（22）、KAIRYUさん（25）、HAYATOさん（21）の3人が出演した。NAOYAさんはユーチューブで発した「酔っ払ってぴぴゃ」が話題になっている。

平成世代の3人が今の恋愛について話す。NAOYAさんは「（ちゃんと）付き合うなら結婚する。中途半端な『好き』では付き合わない」と話した。NAOYAさんの恋愛観に象徴されるように、最近の恋愛もタイパ重視になってきているという。そして話題は「告白の方法」に及ぶ。野々村友紀子さんは「うちらの時は（告白は）相手の目を見てするけど」と振り返る。告白の仕方も最近はLINEが主流になっているというのだ。HAYATOさんが「会って話すのが恥ずかしい世代だから」という。

野々村さんが｢KAIRYU君はどうなの？｣と聞くと、「告白できない。自分から想いを伝えられない。LINEでの告白も1回もない」と恥ずかしながら答える。野々村さんは「じゃあどうやって好きだということを気づいてもらえるの」と聞く。KAIRYUさんは「直接的な告白はしないで『好きバレ』的なまわりくどい好き好き光線を送る」と答える。

KAIRYU「告白したことないもん！」

野々村さんは「好きバレって言うんや」と最近の恋愛ワードをつぶやく。

逆にKAIRYUさんが「直接告白されてその場で答えられない場合ってどうするの？」と聞くと、MCの指原莉乃さんがすかさず「『また改めて考えていい？』って、そんなことも知らないの！」とツッコむ。KAIRYUさんは「告白したことないもん！」と泣き顔になった。

アンミカさんが「昔は（告白される時に）校舎の裏に呼び出された、私は」と話すと、KAIRYUさんが「ドラマで見たやつ、あれ本当だったんですね」と昭和の恋愛風景に感激した様子だった。

指原さんがいとうあさこさんに「どうですかあさこさん、この世代の恋愛事情について」と感想を求める。いとうさんは「全部真逆な気がする。昔も駆け引きはあったけど、好きなら早く返事がしたいし、早く答えを知りたいし、ちょっと秘め事というか。これはこれで楽しいけど」と話す。アンミカさんが「告白した時の肌感、呼吸、恥ずかしい顔とか全部含めて思い出」と話し、周囲は大爆笑となった。

昭和の恋愛事情を知り尽くしたクイーンズたちにタジタジの3人だった。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）