10分で作れる「ごちそうクリーム煮」がランクイン◎1月に最も読まれた記事は？【月間ランキングTOP5】

冬のごはん作りに役立つ情報が満載。1月に人気だった記事は？

クックパッドニュースでは、料理にまつわる様々なお役立ち記事を配信しています。多くの記事の中で、2026年1月に特に注目度が高かったTOP5をご紹介！旬の大根を使った作りおきおかずや、濃厚クリーム煮など、冬にぴったりの記事がランクインしました。

丸ごと買う機会が多い旬の大根1本で、1週間を乗り切る作りおきおかずレシピ集。乾物と組み合わせると、乾物が大根の水分を吸収して水っぽくならず、栄養価もアップします。時間の余裕のある日に仕込んでおけば、バタバタの平日が少し楽になりますよ。



第4位：画期的！ベタベタくっつかないお餅の焼きワザ

オーブントースター、レンジ、フライパン…それぞれの調理器具で、上手にお餅を焼けるテクニックをご紹介。お餅がベタベタくっつかずに、後片付けがらくらく。お正月のお餅がまだ余っているという方はお試しを。



第3位：寒い日に食べたい！10分でできる濃厚クリーム煮

寒い外から帰ってきてすぐにあったかいものを食べたいとき、濃厚クリーム煮が大活躍。10分でパパッと作れるのに、ごちそう級の味わいです。冬の夜ごはんにぴったりのレシピ集に、多くの方が注目していました。



第2位：スプーンがあれば◎簡単おかず「落とし焼き」

鶏肉や野菜などを混ぜ合わせたら、スプーンですくってフライパンに落とすだけ。そんな簡単おかず「落とし焼き」が2位にランクインしました。長ねぎやアボカドなど、レシピごとに異なる食材を加えて変化を楽しめます。冷めてもおいしいのでお弁当おかずにもおすすめですよ。



第1位：ヨーグルトがあったら作りたい、簡単チーズケーキ

1月に最も読まれたのは、水切りヨーグルトで作るチーズケーキをご紹介した記事でした。クリームチーズがなくても、ヨーグルト1パックを丸ごと使い、家にある材料だけで濃厚チーズケーキが作れます。さっぱりとした甘みで体づくり中やダイエット中にも嬉しいレシピ。おやつに作ってみてはいかがでしょうか。







クックパッドニュースでは他にも多くの料理のお役立ち記事をお届けしています。

（TEXT：菱路子）