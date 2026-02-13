ＮＨＫ大阪放送局は１３日、同局が制作する２６年度後期の連続テレビ小説「ブラッサム」の追加出演者を発表した。

ヒロイン（石橋静河）の継母・リョウ役には女優・国仲涼子が起用される。０１年度前期「ちゅらさん」でヒロインを演じて以来の朝ドラに「この仕事を続ける中で、４０代で朝ドラヒロインの母親役を演じたいと強く思うようになりました」と希望がかなったことを明かし、「それは、朝ドラ『ちゅらさん』で母親役を演じられていた田中好子さんの存在がとても大きく、当時、公私にわたって支えていただいたからです」と説明した。

「この度、ブラッサムの母親役のお話をいただき、うれしさで涙がこぼれました。ヒロインが背負うプレッシャーや不安もよく理解しているつもりです。石橋さんのそばで寄り添い、作品の中でも良い関係を築いていけたらと思っています。『ブラッサム』は、エネルギーにあふれた作品です。一日の始まりである朝に、少しでもパワーをお届けできたら嬉しいです」と意気込んでいる。

また、渡部篤郎が朝ドラに初出演するほか、松本穂香、八嶋智人、楠見薫、木竜麻生、宝塚歌劇元花組トップ娘役の華優希、中井千聖、工藤阿須加、三浦誠己、山田真歩、金子大地の出演も決まった。

同ドラマは、明治、大正、昭和を駆け抜けた作家・宇野千代をモデルとした物語。