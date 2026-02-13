音無美紀子、夫・村井國夫も絶賛の健康的な“シニアの夕食”を披露 旬のブリの調理テクも紹介「最高です」「このお鍋、作ってみます」
俳優の音無美紀子（76）が12日、自身のインスタグラムを更新。「今夜の村井家のシルバー食卓」とつづり、夫で俳優・村井國夫（81）が大絶賛したというブリのみぞれ鍋など、栄養バランスが良さそうな夜ごはんの写真を公開した。
【写真】「美味しそうですね〜」「最高です」音無美紀子が公開したブリのみぞれ鍋がメインの“シニアの夕食”
音無は、舞台『風を打つ』（1月15日〜2月18日）への出演のため、1月中旬から巡業へ。前日11日の投稿では、約4週間ぶりに自宅に帰ってきたことを伝えていた。
この日の投稿では、久々に自宅で料理したことを明かし、手料理の数々を披露した。
メインは、大根おろしとおろし生姜がたっぷり入ったブリのみぞれ鍋。音無は「鰤（2切れ）は食べやすい大きさに切って塩をして10分ほどおいて、出た水分をよく拭いてから、胡麻油を敷いたフライパンで両面さっと焼くと、生臭さも消えるし、形も崩れにくい」などと、作り方のポイントを説明するとともに、「夫『生きてて良かった！』（笑）（笑）これは高評価」と鍋料理を食べた夫のリアクションをうれしそうに明かしていた。
コメント欄には「鰤のみぞれ鍋 とても美味しそうですね〜」「今の季節、鰤が一番美味しいですね!!最高です」「久しぶりに奥さま（みきこさん）が帰られて、、ご主人も喜ばれたようですね」「レシピありがとうございます」「このお鍋、作ってみます」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「美味しそうですね〜」「最高です」音無美紀子が公開したブリのみぞれ鍋がメインの“シニアの夕食”
音無は、舞台『風を打つ』（1月15日〜2月18日）への出演のため、1月中旬から巡業へ。前日11日の投稿では、約4週間ぶりに自宅に帰ってきたことを伝えていた。
メインは、大根おろしとおろし生姜がたっぷり入ったブリのみぞれ鍋。音無は「鰤（2切れ）は食べやすい大きさに切って塩をして10分ほどおいて、出た水分をよく拭いてから、胡麻油を敷いたフライパンで両面さっと焼くと、生臭さも消えるし、形も崩れにくい」などと、作り方のポイントを説明するとともに、「夫『生きてて良かった！』（笑）（笑）これは高評価」と鍋料理を食べた夫のリアクションをうれしそうに明かしていた。
コメント欄には「鰤のみぞれ鍋 とても美味しそうですね〜」「今の季節、鰤が一番美味しいですね!!最高です」「久しぶりに奥さま（みきこさん）が帰られて、、ご主人も喜ばれたようですね」「レシピありがとうございます」「このお鍋、作ってみます」などと、さまざまな反響が寄せられている。