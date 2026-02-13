横浜EXが米出身のスティーブン・ハートを獲得…2019年には山形でプレーしたPF、河合竜児HCと再タッグ

B1東地区の横浜エクセレンスは2月13日、スティーブン・ハートと『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』の契約合意に至ったことを発表した。

アメリカ出身で現在32歳のハートは、210センチ121キロのパワーフォワード。カンザス州立大学を卒業し、フィンランド、スロベニア、トルコなど様々な国を渡り歩くと、2019－20シーズンに山形ワイヴァンズへ加入。B2リーグ戦32試合で主にスタータとして出場し、1試合平均17.3得点10．4リバウンドをマークしていた。翌シーズンには青森ワッツでプレーし、その後も世界各国のチームへと活躍の場を移してきた。

今回の発表に際し、石田剛規ゼネラルマネージャー、ハートはそれぞれ以下のようにコメントしている。

「210センチの高さを活かし、攻守に渡る存在感を発揮してくれることを期待しています。河合（竜児）ヘッドコーチとは以前（2019－20シーズンの山形で）共にプレーをしており、合流後すぐにコミュニケーションを多くとれています。シーズン途中での合流は難しいものですが、スティーブン選手の才能、人柄、努力。そしてクラブ全体のサポートで、いち早くチームにフィットし、彼のパフォーマンスを引き出せるように、そしてそれがクラブの助けになればと思います」（石田氏）

「まずはこのチームに加入できてとても嬉しいです。今シーズン、ここまで好成績のクラブに加われて嬉しく思いますし、そんなチームの助けになれるように頑張りたいと思います。コーチ(※河合HC)とまた一緒にプレーできるのが楽しみです。皆さんに横浜武道館でお会いできるの楽しみにしています！良いプレーをお見せできるよう頑張ります！ガンバリマショウ！！」（ハート）

【動画】平均14.4得点をマークしていた青森でのプレー集