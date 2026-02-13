アルファＰがアニメ制作スタジオを子会社化へ アルファＰがアニメ制作スタジオを子会社化へ

リンクをコピーする みんなの感想は？

アルファポリス<9467.T>がこの日の取引終了後、３ＤＣＧアニメーションの企画・映像制作を手掛ける制作スタジオのＮＩＡアニメーション（東京都国分寺市）の全株式を取得し子会社化したと発表した。



グループ内における映像制作体制を更に充実させることで自社ＩＰのアニメ化の更なる加速やクオリティーの高いアニメ映像による海外市場を含めた新たなファン層の獲得などが見込め、中期重点戦略である「アニメビジネスの拡大」の実現に大きく寄与すると判断したという。取得価額は非開示。なお、２７年３月期から連結対象とするため２６年３月期業績への影響は軽微としている。



同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）連結決算は、売上高１２２億８９００万円、営業利益２７億４８００万円、純利益１６億７２００万円となった。第２四半期から連結決算に移行したため、前年同期との単純比較はできないものの、主力の出版事業が電子書籍を中心に引き続き好調に推移した。なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高１７１億円、営業利益３７億２０００万円、純利益２３億３０００万円の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS