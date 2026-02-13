三井金属<5706.T>は１３日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を上方修正した。今期の最終利益予想について従来の見通しから３４０億円増額し７７０億円（前期比１９．１％増）に引き上げた。減益予想から一転、連続最高益更新を見込む。期末配当予想は３０円増額して１４０円に修正した。



今期の売上高予想は３５０億円増額して７５００億円（同５．３％増）とした。機能材料セグメントにおける主要製品のキャリア付極薄銅箔や、ＡＩサーバー向け高周波基板用電解銅箔の需要が好調に推移。金属セグメントでの金属価格の上昇や円安による収益改善効果も反映した。年間配当予想は２４０円（前期は１８０円）となる。４～１２月期の売上高は５４２２億７００万円（前年同期比３．１％増）、最終利益は４９０億５３００万円（同５．９％減）となった。



出所：MINKABU PRESS