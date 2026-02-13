日向坂46小坂菜緒＆Snow Man佐久間大介『non-no』表紙に登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2月20日発売の『non-no』（以下、『ノンノ』）4月号の表紙を、日向坂46の小坂菜緒（通常版）、Snow Manの佐久間大介（特別版）がそれぞれ飾ることが発表された。

■巻頭のカバーガール特集では、小坂菜緒が7つの新しいことに挑戦！

4月号の通常版で表紙を飾るのは、『ノンノ』専属モデルで日向坂46のエース、小坂菜緒。専属モデルになって約1年を迎えた小坂が飾る初の『ノンノ』表紙は、クラシカルなドット柄ブラウスを纏った笑顔の一枚。

巻頭のカバーガール特集では「こさかなの初あつめ」と題し、シネマヒロインメイク、香水作り、ショートボブなど、本人のリスエストを基に、7つの新しいことに挑戦。見たことのないこさかな（小坂）の一面が見られる。

『ノンノ』モデルになってからの刺激的だった1年を振り返りつつ、日向坂46について「グループでは一番上の代に。後輩に手を差し伸べられる存在になりたい」と語るインタビューにも注目だ。

■佐久間大介を知る手がかり39個を集めた特集！

4月号特別版表紙には、Snow Manの佐久間大介が初登場。とびきりチャーミングな笑顔が目を引く表紙となっている。

また、「佐久間大介に近づく39words」という特集ページでは、“さっくん”というニックネームにちなみ、佐久間を知る手がかりを39個集めた。素顔に迫る言葉と、躍動感のある写真を8ページにわたって掲載する、見ごたえたっぷりの特集。3月6日公開予定の主演映画『スペシャルズ』についても語る。

なお、通常版、特別版ともに、佐久間の厚紙ピンナップ（両A面仕様）のとじ込み付録が付く。

メイン写真：『non-no』2026年4月号通常版表紙 (C)non-no2026年4月号通常版／集英社 撮影／野田若葉（TRON）

■特集「佐久間大介に近づく39words」より一部抜粋

今朝、目覚めて最初に発したひと言は… 愛猫のツナ＆シャチに向けた、「ごはん～」

佐久間大介のダンスの原点は…人生で初めて人前で踊ったのは、小学生時代のダンスの発表会

2026年最初のお出かけは…阿部（亮平）ちゃん＆親友との初詣

■書籍情報

2026.02.20 ON SALE

『non-no』2026年4月号通常版

表紙：小坂菜緒（日向坂46）

2026.02.20 ON SALE

『non-no』2026年4月号特別版

表紙：佐久間大介（Snow Man）

■【画像】『non-no』2026年4月号特別版表紙

