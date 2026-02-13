保土谷化学工業 <4112> [東証Ｐ] が2月13日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比34.6％減の30.6億円に落ち込んだが、通期計画の35億円に対する進捗率は87.5％に達し、5年平均の80.0％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比5.0倍の4.3億円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比4.6倍の12.3億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の2.2％→7.5％に急改善した。



株探ニュース

