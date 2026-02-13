大黒屋ホールディングス <6993> [東証Ｓ] が2月13日大引け後(17:05)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終損益は6億6500万円の赤字(前年同期は7億1400万円の赤字)に赤字幅が縮小した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終損益は1200万円の赤字(前年同期は2億5400万円の赤字)に赤字幅が縮小する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終損益は2億1600万円の赤字(前年同期は2億6600万円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同期の-10.0％→-3.9％に急改善した。



