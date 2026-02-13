宮沢りえ、黒柳徹子は“怪物だなって” 京都の料理店で見た驚異の食欲
俳優の宮沢りえ（52）が12日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋50周年!めでたすぎでお祝いが止まらないSP』に出演。黒柳徹子（92）の“怪物”ぶりを語った。
【動画】「豪快に食べる徹子さんが好き」92歳でも食欲全開、ハワイで“爆食い”する黒柳徹子
この日は1日に放送された特番の完全版として放送した。その中で宮沢は京都のおでん屋での黒柳との思い出を回顧。その店は、フルコースのあと、メイン料理としておでんが提供される流れだったという。
宮沢は「私はもう、おでんに行く前に『結構お腹いっぱいになったな』って思ってたら、徹子さんは最後までおでんを召し上がって…」と明かし、スタジオを笑わせた。
また黒柳はおでんのお代わりを「じゃあ、お願いします」と即答していたといい
、「本当にエネルギッシュだなって思って」と驚きの表情。さらには「あれもう感動しました。その時の徹子さん、怪物だなって思いました」と語ると、黒柳も笑顔で「やだぁ」と照れ笑い。しかし宮沢との食事の約束を取り付けると「いっぱい食べますよ」とちゃめっけたっぷりに語った。
