SUPER★DRAGON・飯島颯、日テレドラマ初出演 編集長（小雪）と関わりを持つ“謎の男”役
9人組進化系ミクスチャーユニット・SUPER★DRAGONの飯島颯が、上白石萌歌と生田斗真がW主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（毎週土曜 後9：00）の第6話（14日放送）に出演することが13日、発表された。藤崎美玲編集長（小雪）と関わりを持つ“謎の男”役として同局のドラマ初出演を果たす。
【場面写真】どんな関係？編集長（小雪）と食事を楽しむ謎の男（SUPER★DRAGON・飯島颯）
本作は仕事・恋愛・人間関係など、現代人が抱える悩みを“動物の求愛行動”から解き明かし、幸せになるヒントを描く。笑って、泣けて、ちょっとためになる新感覚アカデミック・ラブコメディ。上白石は仕事も恋愛もどこか中途半端な雑誌編集者・柴田一葉、生田は“動物の求愛行動”にしか興味のない変人動物学者・椎堂司を演じる。
飯島が演じるのは、編集長・藤崎と関わりを持つ、謎の若い男・桐生颯。藤崎の娘・理恵（西川愛莉）からの相談をきっかけに、一葉が藤崎の“怪しい行動”を探る中で、その存在が浮かび上がる。
