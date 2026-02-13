渡部篤郎、初朝ドラでヒロイン父役「ようやくご縁をいただけた」
俳優の渡部篤郎が、2026年秋放送開始のNHK連続テレビ小説『ブラッサム』に出演することが13日、発表された。石橋静河が主演を務める同作で、渡部はヒロイン・葉野珠の父、葉野清治を演じる。40年近いキャリアで初の朝ドラ出演となる。
【写真多数】ヒロイン家族が決定！豪華キャストがズラリ…
『ブラッサム』は、明治・大正・昭和を駆け抜け、自由を求め続けた作家・宇野千代をモデルにした物語。明治30年（1897年）に山口県岩国に生まれた主人公・葉野珠が、数々の困難を乗り越えながら作家として花開いていく姿を描く。
渡部が演じる清治は、岩国でも有数の蔵元「葉野酒蔵」の長男でありながら実家を継がずに暮らす人物。娘の珠をはじめ、家族へのしつけに厳しい父親だ。
初の朝ドラ出演について渡部は「オファーを受けた時は、素直に嬉しかったです。40年近く俳優をやってきて、まさかの初の朝ドラ、そしてヒロインの父親役。ようやくご縁をいただけたのだなという思いです」と率直な胸の内を明かす。
続けて「脚本に描かれたものをきちんと演じることに集中し、皆さまのご期待に添えられるように精一杯努めたいと思います」と意気込みを語った。
主人公・珠は、2歳で実母を亡くし、父と継母のもとで育つ。女学校卒業後、代用教員として働き始めるが解雇され、故郷を追われて上京。小説の懸賞応募をきっかけに作家の道を切り開いていく。大正から昭和にかけ、関東大震災や戦争、結婚と離婚、倒産や借金など激動の時代に翻弄されながらも、自由を求め続ける人生が描かれる。
今回の発表では、珠の継母・葉野リョウ役で国仲涼子、幼なじみ・岩田梅役で松本穂香らの出演も明らかになった。あわせて番組ロゴも決定。物語の原点となる岩国を舞台に、珠の青春時代に大きな影響を与える人々が続々と登場する。
