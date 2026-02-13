Snow Man佐久間大介、素顔に迫る“39words” きゅるきゅる笑顔で『non-no』特別版表紙に
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が、20日発売の雑誌『non-no』4月号（集英社）の特別版の表紙を初めて飾る。
【表紙別カット】通常版は…ドット柄ブラウスをまとったキュートな小坂菜緒
表紙は、とびきりチャーミングな笑顔が目を引く。また、『佐久間大介に近づく39words』という特集ページでは、“さっくん”というニックネームにちなんで、佐久間を知る手がかりが39個集められた。
「今朝、目覚めて最初に発した一言は…愛猫のツナ＆シャチに向けた、『ごはん〜』」、「佐久間大介のダンスの原点は…人生で初めて人前で踊ったのは、小学生時代のダンスの発表会」、「2026年最初のお出かけは…阿部ちゃん＆親友との初詣」など、素顔に迫る言葉と、躍動感のある写真を8ページにわたって掲載する。3月6日公開予定の主演映画『スペシャルズ』についても語っている。
なお、通常版の表紙はノンノ専属モデルで日向坂46のエース・小坂菜緒。通常版、特別版ともに、佐久間の厚紙ピンナップ（両A面仕様）のとじ込み付録がつく。
