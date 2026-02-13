◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子ハーフパイプ決勝 (大会7日目/現地12日)

9位に終わった冨田せな選手が競技後、悔しさと感謝の言葉を口にしました。

雪が降る中での決勝、1回目は転倒した冨田選手は、2回目はミスなく滑り切るも68.25点で暫定7位。勝負をかけた3回目は転倒し、最終順位は9位となりました。

冨田選手は「やりたかった技をできずに終わってしまって悔いの残るものにはなってしまった」と決勝の滑りを総括。それでも「しっかり3本滑りきれたことと、またこの舞台に戻って来られたことをとてもうれしく思う」と3大会連続五輪出場となった今大会を振り返りました。

これまでを思い返し「苦しかった時期もあったしたくさんの方に支えてもらえてまたこの舞台に戻ってこられた、みなさんに感謝したい」と語る冨田選手。家族へ向けては「まさか自分がここまで競技生活をやるとは思わなかったので、『小さい時から面倒を見てくれてありがとうございます』と伝えたい」とこれまで支えてきてくれたことへ感謝しました。

3度のオリンピックを経験し、2022年北京大会では銅メダルに輝いた冨田選手。今後の目標を問われると「よりスノーボードの魅力を広めていきたいし、オリンピックを通じて私自身すごく成長できた。今後にも生かしていきたい」と語りました。