NHKは13日、2026度後期連続テレビ小説「ブラッサム」の新たな出演者として、渡部篤郎（57）ら12人を発表。これを受け、昨年5月の会見でただ一人発表されていた出演者、ヒロインを努める女優石橋静河（31）がコメントを寄せた。

出演者発表第2弾となる今回、ヒロインの家族、舞台となる山口県岩国の人々を演じるキャストが明らかに。父役に渡部、継母役に国仲涼子。岩国の人々として幼なじみに松本穂乃香、その父母役に八嶋智人と楠見薫が決定。他にも木竜麻生、華優希、中井千聖、工藤阿須加、三浦誠己、山田真歩、金子大地の出演が発表された。

石橋は「珠のはじまりの場所、岩国。

家族・村・学校など、さまざまなレベルでの共同体の中で、ひだまりのような愛情、そして心がしんとするような世間の厳しさ、その両極端を全身で学ぶ珠…そんな大切なはじめの一歩を、こんなにも心強くカッコイイみなさんと踏み出せるなんて、私は、珠は、なんて幸せだろう！と思いました」と豪華共演陣に喜びを爆発させた。

「凄まじいみなさんの表現のパワーをしっかり受け取って、精一杯珠を演じたいと思います。『ブラッサム』という大きな船が動き始めるのが、待ちきれません！」と、興奮を隠さなかった。

山口県岩国を舞台に描かれ、明治、大正、昭和を駆け抜け自由を求め続けた作家・宇野千代をモデルとした物語。小説を書きたいという幼き日の夢を諦めず、故郷の山口・岩国を飛び出し魅力的な人々との出会いによって、夢を手繰り寄せ、大正・昭和の激動の時代へと突き進む、パワフルでチャーミングな小説家・葉野珠を石橋が演じる。今秋スタート。