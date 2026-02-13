NHKは13日、2026度後期連続テレビ小説「ブラッサム」の番組ロゴを発表した。

デザインを担当した矢後直規氏は「石橋静河さんが葉野珠を演じるように、僕は葉野珠がこのタイトルロゴをデザインするとしたらどうするだろうかと考えました」と説明。「きっと、儚くて凛とした、弱さと強さが共存した文字を書いたでしょう。彼女はそれを、手書きの文字で一瞬で仕上げてしまうでしょう。それはまるで桜のように、一瞬の輝きに長い年月を閉じ込めたような重みを持っているでしょう。このロゴが物語を支える1人の役者になれますように」と願いを込めた。

担当ディレクター・佐藤玲衣氏は「このタイトルロゴには、陰のなかにいても、光を見つけ少しずつ枝を伸ばしていく…そんな珠さんの生きる力を感じます」と説明。「矢後さんのデザインは強く心に引っかかり、それでいて自然にそっとそこにあるような…新しい気持ちをくださいます。日々形を変える桜の木、そして珠さん。きっと、このタイトルロゴの見え方も毎日変わっていくように思います」とした。

◇矢後直規（やご・なおのり）1986 年静岡県生まれ。2008 年武蔵野美術大学視覚伝達デザイン学科卒業。広告代理店勤務を経て、独立。百貨店の広告から、航空会社のブランドデザイン、企業ロゴ、CD ジャケットなど幅広いアートディレクションを手掛けている。2020 年には自身の大規模個展を開催し、作品集として「婆娑羅」を発表。ドイツや中国などの海外誌で特集され、国内外問わず活躍している。東京 ADC 賞、JAGDA 新人賞、その他数多くの賞を受賞。