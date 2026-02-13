【「ディズニー『くまのプーさん』CASETiFY」コレクション】 2月13日 発売予定 価格： スマホケース 6,050円～ テックアクセサリー 5,280円～

「CASETiFY (ケースティファイ)」はディズニーとタッグを組み、「ディズニー『くまのプーさん』CASETiFY」コレクションを2月13日より発売する。

本コレクションには、くまのプーさんはもちろん、ピグレットやティガーといった「100エーカーの森」の仲間たちが勢揃い。原作出版100周年を祝う特別なアートワークを施した「100周年記念 スマホケース」をはじめ、お気に入りのキャラクターと自分の名前を組み合わせ、世界に一つだけのケースを作ることができるカスタムスマホケースが展開される。

また、コレクションを丸ごと楽しみたい人向けに、厳選されたバンドルセット(セットアイテム)も登場。ミニバンドルセットと12アイテムを詰め合わせたコレクターバンドルセットが展開される。

コレクションの詳細は、CASETiFYの公式SNS (Instagram : @CASETiFY_JP、X : @CASETiFY_JP、LINE: @casetifyjp) で確認できる。本コレクションはCASETiFY専用のコラボアプリからも購入可能。CASETiFYのアプリ「CASETiFY Colab」をダウンロードすると、最新のコラボ情報がいち早く手に入る。

【イメージ画像】

ディズニー「くまのプーさん」ベリー スマホストラップ：イチゴの蔓をイメージしたグリーンのレザーコードに、バルーンで浮かぶプーさんのゴールドチャームと、レザー製のイチゴがあしらわれている

「ディズニー『くまのプーさん』CASETiFY」コレクション

商品内容

スマホケース (Apple、Samsungデバイスに対応)、テックアクセサリーほか

※機種によっては非対応の場合があります。

価格

スマホケース 6,050円～

テックアクセサリー 5,280円～

発売日

CASETiFY オンラインストア 発売：2月13日(金)日本時間17時

実店舗：2月13日(金)各店舗オープン時間

販売場所

CASETiFY OSAKA 心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店、池袋PARCO店、新宿マルイ店、ルクア大阪店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店、名古屋タカシマヤゲートタワーモール店、ニュウマン高輪店

□コレクションサイト

(C)Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard