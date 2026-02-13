「実物が想像以上」「発売前から話題！」【ユニクロ】完売前に狙いたい♡「新作スウェット」

春の休日コーデにぴったりなカジュアルトップスが【ユニクロ】で早くもお値下げ中。楽ちん & こなれ見えが狙えるスウェットシャツは、人気アーティスト長場雄によるイラスト入りで、コーデの主役になりそう。@haltogo_styleさんも「想像を上回るお洒落さ」と太鼓判を押しているので、ぜひ完売前にゲットして。

遊び心のあるデザインが目を引くスウェット

【ユニクロ】「長場雄 スウェットシャツ」\1,990（税込・セール価格）

週末の公園でジョギングを楽しむ人々を描いた、ユニークなスウェットトップス。爽やかなブルーがアクセントカラーになりそう。存在感のあるデザインで、シンプルなパンツやスカートと合わせるだけでサマ見えが狙えます。「異次元の可愛さ」と絶賛の@haltogo_styleさんによると「発売前から話題になっていました」とのこと。ぜひ売り切れ前にゲットして。

チェック柄シャツとレイヤードしたこなれコーデ

まだ寒い今の時期には、シャツとのレイヤードスタイルがおすすめ。チェック柄のシャツをインナーに仕込むと、さり気なく見える柄がコーデのアクセントに。@haltogo_styleさんのようにあえて大きめのサイズを選ぶと、ゆるっとラフに着られそうです。トップスにボリュームがあるので、ストレートパンツですっきり仕上げるといいかも。

writer：Emika.M