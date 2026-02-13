「外に出よう」退職後の孤独を救ったのは、元同僚だった。食の好みはバラバラ、なのに『毎週会いたくなるワケ』

筆者の体験談です。

毎週金曜の夕食会は、友人の「外に出ようよ」から始まりました。

好みが合うわけじゃないのに、当たり前のように続いてきた習慣。最近になって、その『本当の意味』を感じています。

きっかけの金曜日

毎週金曜日は、友人と夕食に出かける日です。

彼女とは、元々は同じ会社で働く同僚でした。

部署はまったく違うのに、ひょんなことから食事を共にするようになり、それが合図のように距離が縮まりました。

仕事で嫌なことがあったり、聞いてほしいことができたりすると、気づけば彼女に連絡して食事に行くのが当たり前に。

同じ建物の中に彼女がいるだけで、どこか心が軽くなるような存在でした。

落ち込んでいた頃

ところが、私の退職をきっかけにその習慣は一度途切れました。

会社で会わなくなると、思っていた以上に心細さが募り、気持ちも沈みがちになっていきます。

そんな様子を感じ取ったのか、彼女が「外に出ようよ。日にち決めてご飯食べよう！」と声をかけてくれました。

軽い気持ちで行った久しぶりの金曜日の夕食が、気づけばまた毎週の予定になっていたのです。

彼女の仕事が終わると迎えに来てくれて、車に乗ると必ず「何食べる？」から会話が始まります。

たわいないやりとりなのに、どこか胸の奥がふっと温かくなる時間でした。