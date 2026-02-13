ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのアイスダンスフリーが11日（日本時間12日）に行われ、ロランス・フルニエボードリ、ギヨーム・シゼロン組（フランス）が135.64点を獲得し、合計225.82点で金メダルに輝いた。銀メダルのマディソン・チョック、エヴァン・ベイツ組（米国）とは、わずか1.43点差。この結果を受けて、米メディアは採点の調査を求める請願書が提出されていることを報じていたが、その件について当事者2人が言及している。

決戦から一夜明けても、アイスダンスフリーの金メダルと銀メダルの結果を巡る不正疑惑問題の波紋が広がっている。1.43点差に泣いたチョック、ベイツ組の母国である米メディアが、様々な角度から問題提起。その流れは他国メディアにも及んでおり、2人は中国の国際ニュース放送チャンネル「CGTN」の番組に出演し、この問題について口を開いた。

今回の判定について問われたチョックは、「審査員の判定に世間が混乱してしまうのは、いつだって私たちの競技にとってマイナスになることだと思う。氷上で何が起きているのかを理解するのが難しいようでは、ファンを引き留め続けるのは困難よ」と切り出し、「スケーター、コーチ、そして観客にとっても、もっともっと明確な透明性が必要だと思う」と主張した。

一方、ベイツは「（請願書については）実はまだ自分たちの目で見たわけではなく、耳にしているだけなんだが……」とした上で、「皆さんが私たちのために声を上げて意見を伝えてくれているということは、本当に大きな意味がある」と感謝。「私たちがどのように滑り、どのように目標を追い求めてきたか、その姿勢が家で見ている方々の心に響いたのであれば嬉しい。そして、私たちの対応もまた、オリンピック精神を反映したものであればと願っている」と続けた。



