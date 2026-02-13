春の新作「リサ・ラーソン×KIHACHI」コラボの焼き菓子発売 今年は「スケッチいぬ」も登場
パティスリー「KIHACHI」とスウェーデンの陶芸家リサ・ラーソンがコラボレーションした、焼菓子などの春の新作スイーツギフトが発売される。2月13日（金）からオンライン先行販売を開始し、2月15日（日）からはパティスリー キハチ各店で販売される。
今回はペールトーンカラーを基調とした春らしい限定パッケージに、定番の「スケッチねこ」やライオンの「レオ」、猫の「ミンミ」に加え、新たに「スケッチいぬ」シリーズなどがデザインされた新商品がラインアップしている。
バニラビーンズの甘い香りが広がる「プティBOX バニラクッキー」（670円）は、ブルドッグやブルテリアなどの「スケッチいぬ」がたくさん描かれたパッケージ。アールグレイの豊かな香りが楽しめる「プティBOX 紅茶クッキー」（670円）は、「スケッチねこ」や「スケッチいぬ」をあしらったデザインパッケージでお目見えしている。
甘酸っぱい苺の香りとしっとり食感の「苺のバームクーヘン」（1500円）は、苺とはりねずみ三兄弟「Curly, Frosty and Love.」（くるくる、ひえひえ、そして愛）がデザインされたBOXに入っている。
ストロベリー、マーブルチョコ、ホワイトチョコ、チーズバターの4種の味が楽しめる「トゥワイス ベイクド クッキー スプリング 4個入」（980円）は、パティシエ帽の「マイキー」やライオンの「レオ」のデザインBOXに入っている。
KIHACHIとリサ・ラーソンのコラボレーション商品は、2月13日（金）から「オンラインショップ・トンカチストア」と「キハチオンラインショップ」、「キハチオンラインショップ 楽天市場店」で先行販売。2月15日（日）からはパティスリー キハチ各店で販売される。価格は税込み。