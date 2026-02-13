パティスリー「KIHACHI」とスウェーデンの陶芸家リサ・ラーソンがコラボレーションした、焼菓子などの春の新作スイーツギフトが発売される。2月13日（金）からオンライン先行販売を開始し、2月15日（日）からはパティスリー キハチ各店で販売される。

「KIHACHI×リサ・ラーソン」2026年春の新作コラボレーションギフトが登場

今回はペールトーンカラーを基調とした春らしい限定パッケージに、定番の「スケッチねこ」やライオンの「レオ」、猫の「ミンミ」に加え、新たに「スケッチいぬ」シリーズなどがデザインされた新商品がラインアップしている。

バニラビーンズの甘い香りが広がる「プティBOX バニラクッキー」（670円）は、ブルドッグやブルテリアなどの「スケッチいぬ」がたくさん描かれたパッケージ。アールグレイの豊かな香りが楽しめる「プティBOX 紅茶クッキー」（670円）は、「スケッチねこ」や「スケッチいぬ」をあしらったデザインパッケージでお目見えしている。

「プティBOX バニラクッキー」（670円）

「プティBOX 紅茶クッキー」（670円）

甘酸っぱい苺の香りとしっとり食感の「苺のバームクーヘン」（1500円）は、苺とはりねずみ三兄弟「Curly, Frosty and Love.」（くるくる、ひえひえ、そして愛）がデザインされたBOXに入っている。

「苺のバームクーヘン」（1500円）

ストロベリー、マーブルチョコ、ホワイトチョコ、チーズバターの4種の味が楽しめる「トゥワイス ベイクド クッキー スプリング 4個入」（980円）は、パティシエ帽の「マイキー」やライオンの「レオ」のデザインBOXに入っている。

「トゥワイス ベイクド クッキー スプリング 4個入」（980円）

「トゥワイス ベイクド クッキー スプリング 4個入」（980円）

KIHACHIとリサ・ラーソンのコラボレーション商品は、2月13日（金）から「オンラインショップ・トンカチストア」と「キハチオンラインショップ」、「キハチオンラインショップ 楽天市場店」で先行販売。2月15日（日）からはパティスリー キハチ各店で販売される。価格は税込み。

