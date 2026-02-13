ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子ショートプログラム（SP）が10日（日本時間11日）に行われ、カザフスタンのミハイル・シャイドロフ（21）の衣装に注目が集まった。



【写真】髪形、衣装…これは寄せてる！シャイドロフとシャラメの比較画像

シャイドロフは、SF映画「DUNE/デューン 砂の惑星」シリーズのサウンドトラックを使用。92.94点で5位につけた。



シャイドロフの衣装は黒をベースに胸に機械のような装飾、さらに布を巻き付けたようなデザインだった。ウエーブのかかった黒髪も含め、俳優ティモシー・シャラメが演じる「DUNE」シリーズの主人公ポール・アトレイデスの雰囲気そのものだった。



米メディア「Yahooスポーツ」の公式Ｘでも「カザフスタンのミハイル・シャイドロフは、男子ショートプログラムで『DUNE』にインスパイアされた衣装を身にまとい、映画のメインサウンドトラックが流れる中で演技した」とコメントを添えて、劇中のシャラメのとシャイドロフの画像を並べて掲載。フォロワーも「サンドワーム（劇中に登場する巨大生物）はどこ?」「彼はティモシーに似ているよね。でも、ただしティモシーの方がちょっとだけいいけど」と盛り上がっていた。



なお、ポール・アトレイデスを演じるティモシー・シャラメは「マーティ・シュプリーム 世界をつかめ」（日本では3月13日公開）の演技で、3月15日（現地時間）に開催される「第98回アカデミー賞」の主演男優賞にノミネートされている。



（よろず～ニュース編集部）