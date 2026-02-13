2月17日から広島県で開催されるBalcom BMW CUPに臨む

日本サッカー協会（JFA）は2月12日、17日から広島県で開催される「HiFA 平和祈念 2025 Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー」に臨むU-17日本代表メンバー19人を発表した。

翌13日には追加招集も行われ、計20人の構成で大会へ挑む。

チームを率いるのは、現JFAナショナルコーチングスタッフの小野信義監督。17日から始動し、19日の広島文化学園大学とのトレーニングマッチを経て本番に備える。大会では20日にU-17タジキスタン代表、22日に広島県高校選抜、23日にサンフレッチェ広島F.Cユースとそれぞれ対戦する予定だ。

また、13日にはツエーゲン金沢U-18所属のDF川井浬（かわい・かいり）の追加招集が発表された。川井は今季、トップチームの宮崎キャンプにも参加するなど、将来が嘱望される逸材。年代別代表への選出は、2025年10月、12月のU-16日本代表活動に続き、これが3度目となる。（FOOTBALL ZONE編集部）