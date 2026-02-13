ＮＨＫ大阪放送局は１３日、同局が制作する２６年度後期の連続テレビ小説「ブラッサム」の追加出演者を発表。俳優・渡部篤郎が朝ドラに初出演することが分かった。

渡部は石橋静河が演じるヒロイン葉野珠の父・清治役。「４０年近く俳優をやってきて、まさかの初の朝ドラ、そしてヒロインの父親役。ようやくご縁をいただけたのだなという思いです」とコメントを寄せた。

ヒロインの継母・リョウ役には女優・国仲涼子が起用される。０１年度前期「ちゅらさん」でヒロインを演じて以来の朝ドラに「この仕事を続ける中で、４０代で朝ドラヒロインの母親役を演じたいと強く思うようになりました」と希望がかなったことを明かした。

ヒロインのクラスメートとして、宝塚歌劇元花組トップ娘役の華優希もキャスティングされた。制作統括の村山峻平氏は「まさに華さんが宝塚時代に演じた『はいからさんが通る』（のヒロイン・紅緒）のような大正時代の女学生です。穏やかな性格の優等生なので『はいからさん―』のような“おてんば”ではありませんが」と話していた。

ほかに、松本穂香、八嶋智人、楠見薫、木竜麻生、中井千聖、工藤阿須加、三浦誠己、山田真歩、金子大地の出演も決まった。