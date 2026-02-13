広島のドラフト３位・勝田成内野手（２２）＝近大＝が１３日、開幕１軍へ沖縄２次キャンプでの猛アピールを誓った。正遊撃手・小園がこの日から侍ジャパンに合流し、矢野は２軍へ。１４日から沖縄キャンプでは対外試合６試合が予定され、二遊間を守れるルーキーにとって絶好のチャンスだ。宮崎・日南キャンプでは名手・菊池からもアドバイスをもらい「吸収したことを体現したい」と燃えている。

本職は二塁だが、１０、１１日の紅白戦では大学３年時以来となる遊撃にも就いた。新井監督も「普通に守れている」と合格点を与える。遊撃を守れれば、沖縄での実戦で出場機会も増える。「任されたところでしっかりと結果を出すのがモットー。しっかりとアピールしていきたい」と意気込む。

打撃の評価も高い。１１日の紅白戦では２打数２安打、２番打者として犠打も決め、アピールに成功した。指揮官も「守備だけでなくバッティングもいい。早くプロのスピードや試合に慣れてほしい」と期待を寄せる。１年目から「１００安打」と高い目標を掲げる。さらに結果を積み重ね、まずは開幕１軍をたぐり寄せていく。（直川 響）