『劇場版スポンジ・ボブ』“超広域”スタンプラリー開幕 JR西日本とコラボ、近畿、山陽・山陰、新潟、福岡まで対象【駅一覧】
「スポンジ・ボブ」シリーズ最新作『劇場版スポンジ・ボブ 呪われた海賊と大冒険だワワワワワ！』の公開（4月1日）に向けて、JR西日本とのコラボ企画が13日からスタートした。
【画像】『劇場版スポンジ・ボブ』×JR西日本スタンプラリー 別ビジュアル
「スポンジ・ボブ」は、1999年にアメリカのアニメーター、ステファン・ヒーレンバーグによって生み出された人気キャラクター・シリーズ。海の底の町・ビキニタウンで暮らす、とにかくポジティブでハイテンションな海綿のスポンジ・ボブは、親友のヒトデのパトリック、隣人で同僚でもあるタコのイカルド、尊敬するボスであるカニのカーニさんなど、個性あふれるキャラクターたちと笑いと騒動を繰り広げてきた。
日本では、2015年から10年以上にわたりNHK Eテレで毎週土曜に放送中。さらに雑貨店などでも関連グッズが豊富に展開されている。
最新作の公開を記念したJR西日本とのコラボは、「関西」「中国（山陽・山陰・福岡）」「北陸」の3エリアでスタンプラリーを実施する。対象駅を巡って公式ナビアプリ「WESTER」上でスタンプを集めると、オリジナルグッズが抽選で当たる。
■映画『劇場版スポンジ・ボブ』公開記念 JR西日本「お宝さがして大冒険だワワワワワ！」スタンプラリー 企画概要
実施期間：2026年2月13日（金）〜2026年3月31日（火）
概要：JR西日本の駅を巡って「スポンジ・ボブ」のキャラクターが描かれたデジタルスタンプを獲得すると、集めたスタンプ数に応じて抽選で賞品が当たる
関西エリア版
大阪府：大阪駅、新大阪駅、天王寺駅、京橋駅、桜島駅、高槻駅、堺市駅、関西空港駅
兵庫県：三ノ宮駅、神戸駅、明石駅、姫路駅、尼崎駅、宝塚駅
京都府：京都駅、嵯峨嵐山駅、宇治駅、福知山駅
滋賀県：大津駅、草津駅、彦根駅
奈良県：奈良駅、王寺駅
和歌山県：和歌山駅、白浜駅
中国エリア版
岡山県：岡山駅、倉敷駅、児島駅、宇野駅、総社駅、津山駅
広島県：広島駅、宮島口駅、呉駅、西条駅、尾道駅、福山駅
山口県：新山口駅、岩国駅、徳山駅、下関駅
鳥取県：鳥取駅、倉吉駅、米子駅
島根県：松江駅、出雲市駅
福岡県：博多駅、小倉駅
北陸エリア版
福井県：福井駅、芦原温泉駅、越前たけふ駅、敦賀駅、小浜駅
石川県：金沢駅、小松駅、加賀温泉駅、和倉温泉駅
富山県：富山駅、新高岡駅、黒部宇奈月温泉駅、氷見駅
新潟県：糸魚川駅、上越妙高駅
