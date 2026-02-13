俳優の石田ゆり子（56）が12日、Instagramを更新。無防備なプライベートショットを公開し、「いつも自然体のゆり子さんが大好きです！可愛すぎます！」「いつも若々しくて美しい！」など、様々な反響が寄せられている。

【映像】石田ゆり子の生活感ある自宅＆激変ショット

これまでにもInstagramで、インテリアや雑貨が並ぶ自宅の一室でくつろぐ様子、パジャマ姿でおでこを出したラフな装いで布団に潜る姿など、生活感あふれるオフショットを投稿している石田。

また、2025年6月16日に更新したInstagramでは、「そんじょそこらの男子より短い気がします」と、ショートヘアに激変した姿を公開し、「一瞬誰だか分かりませんでした」「別人級！」など、驚きの声が寄せられ話題になっていた。

石田ゆり子、無防備なプライベートショットを公開

2026年2月12日は、黒縁のメガネにニットを着た、シックな装いで写る無防備な姿を披露。

持っている紙袋からはネギが見える、飾らない写真にファンからは、「めっちゃカワイイ！」「やっぱりゆり子さんは、お顔が小さい！」「ネギすらおしゃれに見える!!」など、様々なコメントが寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）