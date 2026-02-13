¥µ¥¿¥± ¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼·×ÎÌ´ï¤òºþ¿· DXÀºÊÆµ¡¤Ë¤Ï¾®·¿ÅêÆþ
¡¡¥µ¥¿¥±¤Ï¸¼ÊÆ¤ÈÇòÊÆ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿È¾¼«Æ°·×ÎÌÊñÁõµ¡¡Ö¥»¥ó¥¹¥±¡¼¥ë¡×¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¾¦ÉÊ¤Ï1987Ç¯¤ËÈ¯Çä¡£ÊÆ¹ò¾®ÇäÅ¹¤äÀºÊÆ¹©¾ì¤Î¾®¥í¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤Ê¤É¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÀ¼¤òÈ¿±Ç¤·¡¢½èÍýÇ½ÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½¾Íè3²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¤¤¤¿·×ÎÌ¤ò°ìÅÙ¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÁàºîÉô¤Ë¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤òÆ³Æþ¡£¹©¶ñ¤Ê¤·¤ÇÉôÉÊ¤ò¼è¤ê³°¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºî¶È¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï275Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦¿øÉÕ¹©»öÈñÊÌ¡Ë¤Ç¡¢½éÇ¯ÅÙ40Âæ¤ÎÈÎÇä¤òÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯È¯Çä¤·¤¿¶ÈÌ³ÍÑÀºÊÆµ¡¥ß¥ë¥â¥¢¶¡Ê·¿¼°Ì¾HPR1500C¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¾®¥í¥Ã¥ÈÂÐ±þ¤Î10ÇÏÎÏ»ÅÍÍ¡Ê·¿¼°Ì¾HPR600C¡Ë¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥ë¥â¥¢¶¤Ï¥¨¥¢°µÀ©¸æ¤Ë¤è¤êºÕÊÆ¤Ê¤É¤Î¥í¥¹¤ò¸º¤é¤¹¤È¤È¤â¤ËDX¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¥â¥Ð¥¤¥ëÃ¼Ëö¤«¤é²ÔÆ¯¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢Ãæ¾®µ¬ÌÏ»ÜÀß¤äÂ¿ÉÊ¼ï¾¯ÎÌÀ¸»º¤Î¸½¾ì¤ËÅ¬¤·¤¿10ÇÏÎÏ¤òÅêÆþ¡£´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï429Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦¿øÉÕ¹©»öÈñÊÌ¡Ë¤Ç½éÇ¯ÅÙ30Âæ¤ÎÈÎÇä¤òÌÜ»Ø¤¹¡£