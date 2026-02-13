現在フィオレンティーナはセリエAで18位に沈んでおり、依然として降格の危機にある。原因を1つに絞ることはできないが、明らかな失敗だったのは昨季限りで指揮官ラファエレ・パッラディーノと別れたことだ。昨季はパッラディーノ体制で6位に入ったが、フィオレンティーナは新シーズンよりステファノ・ピオリの招聘を決定。結果的にはこれが大失敗となり、開幕15試合白星無しと最悪のスタートを切ることになった。





フィオレンティーナを離れてから半年。パッラディーノが向かったのは、同じセリエAのアタランタだ。アタランタも昨季限りでジャン・ピエロ・ガスペリーニと別れ、イヴァン・ユリッチを招聘したものの、こちらも失敗に終わった。ユリッチは昨年11月に解任となり、その後任にパッラディーノが就任したのだ。伊『Gazzetta dello Sport』は、ここまでの戦いがパッラディーノの手腕を改めて証明するものになったと伝えている。パッラディーノは就任から19試合で12勝2分5敗の成績を残しており、現在リーグでは7位に浮上。コッパ・イタリアでは準々決勝でユヴェントスを3-0で粉砕し、ベスト4入りを決めている。アタランタではガスペリーニが長期政権を築いてきただけに、その後任は難しい仕事だ。パッラディーノは今季途中からチームを立て直す役割を任されたわけだが、ここまでは見事な働きだ。コッパ・イタリア制覇とトップ4入りが目標となり、後半戦のアタランタは見逃せない。フィオレンティーナの苦戦ぶりを見ると、パッラディーノと別れたのは大失敗だったと言えよう。