2月13日、ソニー・インタラクティブエンタテインメントは「State of Play」を放送した。本記事では最新情報から一部をピックアップしたものを紹介する。

関連：【画像あり】番組内で紹介されたゲームのスクリーンショット

『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』PC版が3月19日に発表決定 『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』PC版が3月19日に発売決定した。フレームレートの上限が解放されるほか、ウルトラワイドモニターにも対応するなどPC版向けに機能が盛り込まれるほか新モードも追加される。新要素はPC版の発売に合わせて、PS5版にも追加される。

『DEAD OR ALIVE 6 Last Round』発売・PS5向け最新作発表 『DEAD OR ALIVE 6 Last Round』の発売が決定した。2019年に発売したオリジナルをベースにダウンロードコンテンツで追加された内容も含む。さらにPlayStation5向けの最適化、新規コスチュームや新たなフォトモードも追加される。今後も継続的なアップデートも予定している。発売日には基本無料版も登場予定だ。

またシリーズ30周年を迎え、シリーズ最新作をPlayStation5向けに展開することを発表した。

ゲームフリーク新作『Beast of Reincarnation』8月4日発売 ポケットモンスターで知られているゲームフリークによる完全新作RPG『Beast of Reincarnation』の発売日が8月4日に決定した。エマによるリアルタイムの剣戟アクションとターン制RPGに近いコマンドシステムを切り替えながらゲーム内容だ。

『METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.2』が8月27日に発売 『METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.2』が8月27日に発売される。

このコレクションでは、『METAL GEAR SOLID 4 GUNS OF THE PATRIOTS』と『METAL GEAR SOLID PEACE WALKER』がメインに収録され、ボーナスコンテンツとして『METAL GEAR Ghost Babel』とデジタルサウンドトラック『METAL GEAR SOLID DIGITAL SOUNDTRACK Vol.2』が付属する。

また『METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1』にも最後のアップデートが行われ、収録タイトルの高解像度化する機能が盛り込まれた。

『悪魔城ドラキュラ』その後を描く『Castlevania: Belmont's Curse』発表 『Castlevania: Belmont's Curse』が発表された。本タイトルは「Castlevania」シリーズ40周年を記念したタイトルの1つとなる。

『悪魔城伝説』の23年後となる1499年のフランス・パリを舞台にストーリーが展開する。

「Evil Empire」「Motion Twin」との共同開発の形で制作が進められている。これらのスタジオは過去に『Dead Cells』を制作しており『悪魔城ドラキュラ』ともコラボした経験を持つ。

『サイレントヒル』シリーズ最新作『SILENT HILL: Townfall』2026年発売 『サイレントヒル』シリーズ最新作となる『SILENT HILL: Townfall』は2026年に発売することを発表した。

スコットランドの架空の孤島を舞台に主人公サイモン・オーデルが霧に沈んだ島を探索する。

最新情報はSILENT HILLの公式チャンネルで配信されている番組「SILENT HILL Transmission」で公開されている。

コナミより完全新作JRPG『Rev.NOIR』発表 コナミより完全新作のJRPG『Rev.NOIR』を発表した。触れればたちまち死に至る”光の雨”が降り注ぐ世界を舞台した作品だ。PlayStation5用ソフトとして発売を予定している。

『ジョン・ウィック』新作ゲーム発表 「ジョン・ウィック」の新作ゲームがPlayStation5向けに発表された。

本作は、脚本担当のチャド・スタエルスキとライオンズゲートとの共同企画で制作し、ジョン・ウィックの人生における重要な時期を描いたゲームオリジナルのストーリーとなる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）