１３日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、衆院選で惨敗した中道改革連合の代表選がこの日、都内の党本部で行われ、立憲民主党出身の小川淳也氏が同じく立憲出身の階猛氏との一騎打ちを制し、新代表に選出されたことを速報した。

コメンテーターで出演の元衆院議員の金子恵美氏は「小川さんは前も代表選に出られていたので今回も選ばれたと。解党的出直しという状況に今なってると思うので、与党に対峙（たいじ）する野党第１党として、ここはドラスティックな打ち出しをしていかないと、イメージも含めて変えていかないといけないんだろうなと思います」とまず発言。

「ただ、党内からはまずは今回の選挙の結果を受けて総括が先だという声も当然あるんですよ」と続けると「旧立民の方々にしてみれば、多くの仲間を失っていて、旧公明党の方が多くなっているというのを考えると、党内融和を図るのはもちろんですけど、まずは選挙の総括をしっかりしなきゃいけないのと参議院の方々の合流っていうのが（前共同代表の）野田（佳彦）さん、斉藤（鉄夫）さんは『段階的に参議院も地方議員も（合流）』とおっしゃってたんですけど、今回（の選挙結果）を受けて参議院は２年半後の選挙が少し厳しいのではないかと思っているのか、そこの見通しがまだ立っていないのが…」と指摘。

「私は政党としては衆参しっかり一つになってやっていくべきだと思うので、そこの覚悟を決めていないと、また同じように選挙の前だけっていう選挙の前だけの保身に見えてしまうと思うので。参議院の方は今回の選挙を見て『怖い』って思うのかも知れないですけど、小川さんにはしっかり参議院と地方議員はどうやっていくのかというのを早く示していただきたいなと思います」と要望していた。