俳優の田中要次（62）が12日に生放送されたNHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にゲスト出演。かつて経験したバレンタインデーのホロ苦い？思い出を語った。

田中は女優の穂志もえか（30）とともにゲスト出演。そのなかで、番組MCを務めるお笑いコンビ「博多華丸・大吉」博多大吉（54）の“持ち込み企画”として「バレンタイン今昔物語」が放送され、昭和や平成の懐かしいVTRとともに“義理チョコ文化”なども振り返った。

VTRが明け、大吉から「田中さん、懐かしく感じてくれました？」と聞かれた田中は「僕、もう何年もらってないんでしょうか」と苦笑い。博多華丸（55）から「（時代の流れで）“義理”が廃止になるとね…」と慰められた。

そして、田中は「え〜っとね。一番思い出すのは朝ドラで『べっぴんさん』やってた時にちょうど撮影中だったんで」と2016年度後期放送のNHK連続テレビ小説「べっぴんさん」に出演していた当時のバレンタインデーについて語り出した。

「妻役の百田夏菜子さんからいただいたんですよ」

アイドルグループ「ももいろクローバーZ」の百田夏菜子（31）と「べっぴんさん」で異例の“年の差”夫婦役だった当時の田中。

スーパーアイドルからバレンタインデーにもらったプレゼントを手に「もう今日の酒の…ね、アテは彼女のチョコレートだぞ！」と喜び勇んで包装を開けたという。

だが…。

「チョコ一個も入ってなかったんです。お茶とか、お茶漬けの素とか…」

これには「年相応の、ももクロなりのお気遣いが」（華丸）と苦笑いのスタジオ。

田中は「ハンカチも入ってて。これはどういう意味だ！みたいな。ちょっと泣きそうになってました」と笑わせていた。