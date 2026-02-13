浜崎あゆみ、上から下まで豪華シューズがずらり ファンも驚く“場所”でのトレーニングに反響「玄関豪華すぎ」「お家もすご!!」
歌手の浜崎あゆみ（47）が、13日までに自身のインスタグラムを更新。ハンドスタンド（逆立ち）の練習に挑戦する動画を公開し、その“トレーニング場所”に注目が集まっている。
【動画】「もしかして、、、玄関？」ファン驚がくの“場所”でトレーニングする浜崎あゆみ
投稿されたリール動画には「ハンドスタンドへの道」とコメントを添え、マットの上でトレーナーとともに練習に励む姿が収められている。サポートを受けながら何度も挑戦し、バランスを崩して倒れ込む場面もありつつ、粘り強くトライを続ける様子が印象的だ。
浜崎は「18分間やり続けてやっと成功！笑」と報告。さらに「途中で2人共に腕と腿前と腹筋が終了しました」とハードな内容だったことを明かしつつも、「でも今日は『I am ayu』リリース記念日だからめでたく成功させたかったのだ」と、特別な思いを込めて成功をつかみ取ったことをつづっている。
動画のラストでは、ついにハンドスタンドを成功させ、両手を大きく上げて喜ぶ姿も。リリース記念日にふさわしい達成感あふれる瞬間となった。一方でファンの視線を集めたのは、そのトレーニング環境。背景にはガラス張りの棚にずらりと並んだシューズの数々が映り込み、まるでショップのような光景が広がっている。
コメント欄には「18分でできたの！すげぇ」「諦めないあゆちゃん素敵」「成功の1個前の姫の耐え立った姿がなんとも言えない」といった称賛の声のほか、「もしかして、、、玄関？」「姫の玄関豪華すぎ」「お家もすご!!!!」「インテリア可愛いぃ」「ショーケースに入ってるたくさんの靴!!すごいね!!何足あるの!!??」など、“場所”に驚く反応も寄せられていた。
